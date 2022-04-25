Колосков раскритиковал ЦСКА и «Динамо»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (1:0).

«Победа ЦСКА меня не удивила, меня удивила сама игра. Такой примитивной игры, особенно в первом тайме, которую показали ЦСКА и «Динамо», я в этом сезоне не видел ни разу. Ни одной комбинации вообще», - приводит слова Колоскова RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Красно-синие набрали 47 очков и вернулись на третье место в таблице. «Динамо» с 52 очками осталось на второй строчке.

Следующий матч в рамках РПЛ ЦСКА проведет 1 мая на выезде против «Ахмата». «Динамо» 30 апреля примет дома «Урал».