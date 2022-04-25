Василий Уткин: Желаю заслуженной катастрофы людям, которые сейчас управляют «Спартаком»

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу игры «Спартака» в последних матчах чемпионата России.

Отметим, что вчера, 24 апреля, красно-белые потерпели гостевое поражение от «Ростова» (2:3) в игре 26-го тура. В данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. От зоны стыковых матчей команду отделяют три очка.

– Я бы с интересом посмотрел стыковые матчи с участием «Спартака». Не потому, что я желаю зла, а потому, что я желаю катастрофы людям, которые этой командой сейчас управляют. Они, мне кажется, ее сейчас абсолютно заслужили. Пускай они почувствуют себя на грани этой катастрофы, – написал Уткин в своем Telegram-канале.

Добавим, что в последних шести турах РПЛ «Спартак» одержал лишь одну победу, обыграв «Арсенал» (3:0). При этом столичная команда два раза сыграла вничью и потерпела три поражения.

1 мая «Спартак» сыграет дома против «Крыльев Советов».