Каррера не сомневается, что «Спартак» останется в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможность красно-белых покинуть российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона.

«Как отреагирую, если «Спартак» попадет в стыки? Буду шокирован, однозначно. «Спартак» — самый популярный клуб России, за него болеют в каждом городе страны. Если болельщикам предстоит такое пережить, то это трагедия. Но не думаю, что до этого дойдет. Красно-белые останутся в РПЛ, не сомневаюсь в этом», - приводит слова Карреры Sport24.ru.

«Спартак» располагает на десятом месте в РПЛ, набрав 31 очко после 26 матчей. На 14-й строчки, с которой начинается зона стыковых матчей за право играть в высшей лиге, располагаются «Химки», на данный момент у них 28 очков. 1 мая обе команды проведут домашние встречи, столичная команда примет «Крылья Советов», а областная - «Уфу».