Булыкин объяснил, в чем преимущество «Манчестер Сити» перед «Реалом» в полуфинале ЛЧ

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Небольшое преимущество есть у «Манчестер Сити» - это родные стены и болельщики. Но то, что показал «Реал», заслуживает уважения. Здесь явного фаворита нет, но немного преимущества есть у «горожан»», - приводит слова Булыкина «Газете.Ru».

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится завтра, 26 апреля, на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с румынцем Иштваном Ковачем.

Во второй полуфинальной паре ЛЧ сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал».