Литвинов признался, что ему стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» и стыковых матчах

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением по поводу игры красно-белых в последних матчах чемпионата России.

Отметим, что вчера, 24 апреля, красно-белые потерпели гостевое поражение от «Ростова» (2:3) в игре 26-го тура. В данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. От зоны стыковых матчей команду отделяют три очка.

«Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» и ФНЛ, зоне стыков. Мы не должны доводить до такого. «Спартак» - большой клуб. Я обещаю, что мы исправим эту ситуацию», - приводит слова Литвинова «РБ-Спорт».

Добавим, что в последних шести турах РПЛ «Спартак» одержал лишь одну победу, обыграв «Арсенал» (3:0). При этом столичная команда два раза сыграла вничью и потерпела три поражения.

1 мая «Спартак» сыграет дома против «Крыльев Советов».