Рауль Рианчо: Вылет «Спартака» - это что-то немыслимое, такого просто не может случиться

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением по поводу игры красно-белых в последних матчах чемпионата России.

Отметим, что вчера, 24 апреля, красно-белые потерпели гостевое поражение от «Ростова» (2:3) в игре 26-го тура. В данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. От зоны стыковых матчей команду отделяют три очка.

«Вылет «Спартака» - это что-то немыслимое, такого просто не может случиться, - уверен Рианчо. - «Спартак» - важнейшая команда, они всегда должны выступать в премьер-лиге. И я не стал бы во всем винить Паоло Ваноли», - приводит слова Ваноли «РБ-Спорт».

Добавим, что в последних шести турах РПЛ «Спартак» одержал лишь одну победу, обыграв «Арсенал» (3:0). При этом столичная команда два раза сыграла вничью и потерпела три поражения.

1 мая «Спартак» сыграет дома против «Крыльев Советов».