Радченко считает, что «Краснодар» способен закончить сезон в топ-3 РПЛ

«Не понимаю, почему нас до сих пор нет в программе Олимпиады». Чемпион мира Никоноров — о пляжном футболе

На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Участие в мероприятии принял чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, который ответил на вопросы «Плеймейкера».