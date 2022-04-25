Радченко считает, что «Краснодар» способен закончить сезон в топ-3 РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался по поводу матча 26-го тура чемпионата России между петербургским клубом и «Краснодаром». Радченко считает, что «быки» способны попасть в топ-3 РПЛ.
Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 25 апреля, в Краснодаре. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Кукуляк (Калуга).
«Запредельная мотивация «Краснодара» с двумя играми в запасе зацепиться за третье-четвертое место? Больше за третье место», - приводи слова Радченко«Чемпионат».
Добавим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. Краснодарцы идут шестыми (39 очков). При этом у «быков» есть одна игра в запасе.
Матч первого круга между командами завершился победой бело-сине-голубых со счетом 3:2.