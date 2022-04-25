Стерлинг - о матче «Манчестер Сити» с «Реалом»: Мы должны убедиться, что психологически готовы

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказалсяч в преддверии первого матча с «Реалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы должны как следует подготовиться, быть уверенными в том, что мы психологически готовы к этому вызову. Это особенный турнир», - приводит слова Стерлинга пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится завтра, 26 апреля, на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с румынцем Иштваном Ковачем.

Во второй полуфинальной паре ЛЧ сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал».