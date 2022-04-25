Деменко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» и «Реала» в полуфинале ЛЧ

Экс-игрок «Спартака» Деменко поделился ожиданиями от матча между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это уже тот уровень, где команды, вышедшие в полуфинал, они все примерно одинаковые. Здесь уже зависит от того, в какой форме сами игроки подойдут», - приводит слова Деменко.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится завтра, 26 апреля, на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с румынцем Иштваном Ковачем.

Во второй полуфинальной паре ЛЧ сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал».