«Краснодар» и «Зенит» определились со стартовыми составами на матч 26-го тура РПЛ

Андрей Червиченко: Почему я должен болеть за «Спартак»? В «Ростове» у меня много друзей

Самый скандальный матч 26-го тура РПЛ прошел в Ростове, где хозяева победили «Спартак» со счетом 3:2. Экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко многое связывает и с Ростовом.