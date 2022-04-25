«Краснодар» и «Зенит» определились со стартовыми составами на матч 26-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Краснодара» и петербургского «Зенита» определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Газинский, Якимов, Ионов, Кривцов, Волков, Олусегун.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.
Очная встреча команд состоится сегодня, 25 апреля, в Краснодаре. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Кукуляк (Калуга).
Добавим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. Краснодарцы идут шестыми (39 очков). При этом у «быков» есть одна игра в запасе.
Матч первого круга между командами завершился победой бело-сине-голубых со счетом 3:2.