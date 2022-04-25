Черчесов не дал игрокам «Ференцвароша» выходной после победы в чемпионате Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после досрочной победы своей команды в чемпионате Венгрии.

«После матча посидели с президентом, руководством, ребятами около часа на стадионе. В девять вечера я был дома. У нас сегодня уже была тренировка, выходной команде я не дал», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, что Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Это его первый клуб после увольнения с поста главного тренера сборной России. В 2016 году специалист приводил «Легию» к победе в чемпионате Польши.

«Ференцварош» также сыграет в финале Кубка Венгрии. Соперник - команда «Пакш».