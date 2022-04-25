Дзюба не сыграет с «Краснодаром» из-за повреждения

Названа причина, по которой нападающий «Зенита» Артем Дзюба отсутствует в заявке своего клуба на гостевой матч 26-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

По данным «Матч ТВ», Дзюба остался в Санкт-Петербурге из-за небольшого повреждения.

Добавим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. Краснодарцы идут шестыми (39 очков). При этом у «быков» есть одна игра в запасе.

Матч первого круга между командами завершился победой бело-сине-голубых со счетом 3:2.