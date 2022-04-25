Черчесов не планирует уходить из «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не собирается покидать венгерский «Ференцварош» после чемпионского сезона.

«Здесь у меня действующий контракт. Больше ни о чём не думаем. Победу в чемпионате восприняли по рабочему. Народ нас принял, культурно относятся, на улицах узнают», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» 24 апреля досрочно стал чемпионом Венгрии после того, как победил «Уйпешту» (2:1).

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.