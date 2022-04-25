Семак надеется, что «Зенит» покажет качественную игру в матче против «Краснодара».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями перед матчем 26-го тура чемпионата России против «Краснодара».

«Надеюсь, что качество нашей игры будет соответствовать тем матчам, в которых мы по уровню действительно качественную игру показываем», - приводит слова Семака Sport24.

Очная встреча команд состоится сегодня, 25 апреля, в Краснодаре. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Кукуляк (Калуга).

Добавим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. Краснодарцы идут шестыми (39 очков). При этом у «быков» есть одна игра в запасе.

Матч первого круга между командами завершился победой бело-сине-голубых со счетом 3:2.