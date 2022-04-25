Андрей Червиченко: Буду рад, если Мешкова отстранят не до конца сезона, а навсегда

- Пенальти в ворота «Спартака» он поставил только с четвертого раза. Два на Щетинине не поставил, потом на Комличенко. И только с четвертого раза, когда уже ВАР ему подсказал, поставил. Я уж не говорю о том, что Комличенко вечером нужно было посетить рентгенолога. Били его весь матч нещадно локтями в лицо – и Кофрие, и Жиго, на что Мешков вообще не обращал внимания.

Считаю, что Мешков - мерзавец, буду рад, если его отстранят не до конца сезона, а навсегда. Редкий случай, когда победившая команда была недовольна судейством. Считаю, что он судил в пользу одной команды, но вторая играла очень хорошо, и у него не получилось.