Карпин верит, что «Спартак» избежит участия в стыковых матчах

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин оценил вероятность того, что «Спартак» по итогам сезона будет вынужден играть в стыковых матчах за право остаться в российской премьер-лиге.

«Окажется ли нынешний «Спартак» в стыковых матчах? Я верю, что однозначно нет. Понятно, что в жизни всё бывает, чудеса случаются, но «Спартак» с таким составом, конечно, не будет в стыках», - приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Спартак» находится на десятом месте в РПЛ, набрав 31 очко после 26 матчей. На 14-й строчки, с которой начинается зона стыковых матчей за право играть в высшей лиге, располагаются «Химки», на данный момент у них 28 очков. 1 мая обе команды проведут домашние встречи, столичная команда примет «Крылья Советов», а областная - «Уфу».