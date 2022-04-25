Андрей Червиченко: Нужны изменения в правилах – не ставить «Спартаку» пенальти после 80-й минуты

- Давайте про два пенальти в ворота «Спартака». По первому вроде бы больших претензий нет, а вот по второму.

- По первому пенальти. Кофрие дернул за майку Полоза, а затем, когда тот уже начал падать, еще и ногу выставил.

По второму пенальти. Три раза сегодня пересмотрел момент со вторым пенальти – Полоз уже двумя ногами был в штрафной, когда получил по ногам.

«Спартаку» не надо на судей пенять, а свои моменты реализовывать. Забей Соболев, а затем Бакаев, и не было бы никаких споров. Считаю, надо внести изменения в правила – не ставить «Спартаку» пенальти после 80-й минуты. А в каждом втором матче не засчитывать один гол в ворота «Спартака».