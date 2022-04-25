Карпин посмеялся над обвинениями Салиховой в отсутствии трофеев со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что посмеялся над словами Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о неограниченном бюджете во времена его работы в московском клубе.

«По поводу неограниченного бюджета, меня это, мягко говоря, улыбнуло, поржал. Это первое. Второе - она правильно сказала, что титулов не выиграли, было всего два вторых места за четыре года», - приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что 24 апреля, «Ростов» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:2. После игры Карпин заявил, что красно-белые, имеющие «большой бюджет» уступили его команде, в составе которой выступает большое количество молодых футболистов.

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Команда Карпина одержала свою четвертую победу кряду в чемпионате. В свою очередь «Спартак» идет десятым (31 очко).