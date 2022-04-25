Джикия пожелал, чтобы поскорее закончился нынешний сезон из-за неудачных результатов «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением по поводу игры красно-белых в последних матчах чемпионата России.

Отметим, что вчера, 24 апреля, красно-белые потерпели гостевое поражение от «Ростова» (2:3) в игре 26-го тура. В данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. От зоны стыковых матчей команду отделяют три очка.

«С настроением, которое сейчас царит. С тем положением, которое занимает «Спартак». Хочется быстрее закончить этот сезон, начать все с чистого листа - я говорю именно о чемпионате России», - приводит слова Джикии «РБ-Спорт».

Добавим, что в последних шести турах РПЛ «Спартак» одержал лишь одну победу, обыграв «Арсенал» (3:0). При этом столичная команда два раза сыграла вничью и потерпела три поражения.

1 мая «Спартак» сыграет дома против «Крыльев Советов».