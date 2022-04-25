Колыванов оценил шансы «Вильярреала» пройти «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о шансах «Вильярреала» в полуфинале Лиги чемпионов, в котором ему предстоит сыграть с «Ливерпулем».

«Вильярреал» не перестает удивлять. То, что они выбили мюнхенскую «Баварию», говорит о том, что команда очень сплоченная, коллектив, который знает, что делать на футбольном поле, технически очень грамотные. Но «Ливерпуль» — то же самое, что и «Манчестер Сити». У них есть все качества, чтобы стать обладателем трофея, и все шансы, чтобы сейчас выйти в финал. Все-таки, если взять по составу, то «Ливерпуль» превосходит «Вильярреал». Но борются все, кому больше повезет, кто более остро сыграет, тот и победит», - приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

Первый матч между командами пройдет 27 апреля в Англии, ответная встреча запланирована на 3 мая.

Напомним, что «Вильярреал» обыграл «Баварию» по сумме двух матчей со счетом 2:1 (1:0, 1:1), соперником «Ливерпуля» была португальская «Бенфика» (1:3, 3:3).

В другой полуфинальной паре выступят «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».