Лаксальт не планирует уходить из «Динамо»

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, рассказал, что его клиент на данный момент не планирует покидать Россию.

«Диего точно закончит чемпионат в «Динамо». Он останется и на следующий сезон, если ситуация не будет ухудшаться и останется такой же как сейчас. На самом деле, он очень доволен клубом и рад в нем находиться», - приводит слова Красоуски Sport24.ru.

Контракт Лаксальта с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года, в текущем сезоне уругваец сыграл в 14 матчах за бело-голубых, в которых он не отличился результативными действиями.