«Зенит» победил «Краснодар» и укрепил лидерство в РПЛ

В матче 26-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде оказался сильнее «Краснодара». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.
В составе победителей отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (88-я).
Хозяева ответили забитым голом в исполнении Ираклия Манелова (73-я).
Таким образом, команда Сергея Семака с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Александра Сторожука располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.
В следующем туре «Зенит» примет дома московский «Локомотив», а «Краснодар» сыграет на своем поле с «Ростовом». Обе встречи состоятся 30 апреля.
источник: «Советский спорт»