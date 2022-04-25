Семак отметил неидеальную игру «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы своей команды над «Краснодаром» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Создали много моментов и заслуженно победили, хотя в обороне сыграли не идеально. Сложная и напряженная победа, а других и не бывает. Всех с победой!» - приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

В составе победителей отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (88-я). «Краснодар» ответил забитым голом в исполнении Ираклия Манелова (73-я).

Таким образом, команда Сергея Семака с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Александра Сторожука располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Зенит» примет дома московский «Локомотив», а «Краснодар» сыграет на своем поле с «Ростовом». Обе встречи состоятся 30 апреля.