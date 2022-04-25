Роман Широков: «Зенит» самоуспокоился, когда они вели после первого тайма 2:0

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков дал комментарий после победу петербургского клуба в матче 26-го тура чемпионата России над «Краснодаром» (3:1).
«Зенит» самоуспокоился, когда они после первого тайма 2:0 вели. Трудно было включаться, когда «Краснодар» почувствовал небольшой запах крови», - приводит слова Широкова «Чемпионат».
В составе победителей отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (88-я). «Краснодар» ответил забитым голом в исполнении Ираклия Манелова (73-я).
Таким образом, команда Сергея Семака с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Александра Сторожука располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.
В следующем туре «Зенит» примет дома московский «Локомотив», а «Краснодар» сыграет на своем поле с «Ростовом». Обе встречи состоятся 30 апреля.