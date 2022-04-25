Александр Мостовой: Почему «Зенит» выигрывает? Могут позволить себе купить Малкома за 40 млн евро

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу петербургского «Зенита» над «Краснодаром» в 26-м туре чемпионата России.

«Почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за 40 миллионов. Вспомнить еще Халка и Витселя - это же вообще… Так и сейчас», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

В составе победителей отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (88-я). «Краснодар» ответил забитым голом в исполнении Ираклия Манелова (73-я).

Таким образом, команда Сергея Семака с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Александра Сторожука располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Зенит» примет дома московский «Локомотив», а «Краснодар» сыграет на своем поле с «Ростовом». Обе встречи состоятся 30 апреля.