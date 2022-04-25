Хачатурянц заявил, что ЭСК РФС не выполняет свои функции и нуждается в реформе

Глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что судейские комитет РФС нуждается в реформах.

«ЭСК сейчас не выполняет те функции, которые должен выполнять, в полном объеме. В целом необходима реформа судейского комитета и всего судейского корпуса. В конце чемпионата, думаю, я представлю такую программу Александру Валерьевичу Дюкову на рассмотрение», - приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

Ранее Хачатурянц остался не доволен уровнем судейства в матче 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2). Судья не засчитал два гола московской команды из-за офсайдов, а также поставил два 11-метровых удара в ворота красно-белых, которые удачно реализовал соперник.