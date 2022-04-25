Кузяев - о победе над «Краснодаром»: Игра валидольная, концовку мы упустили

Полузащитники петербургского клуба «Зенита» Далер Кузяев дал комментарий после победы своей команды над «Краснодаром» в 26-м туре чемпионата России.

«Игра валидольная. Концовку мы упустили, а до этого владели преимуществом. Но, я думаю, мы не должны так заканчивать игру», - приводит слова Кузяева Sport24.

В составе победителей отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (88-я). «Краснодар» ответил забитым голом в исполнении Ираклия Манелова (73-я).

Таким образом, команда Сергея Семака с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Александра Сторожука располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Зенит» примет дома московский «Локомотив», а «Краснодар» сыграет на своем поле с «Ростовом». Обе встречи состоятся 30 апреля.