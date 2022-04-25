ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кузяев - о победе над «Краснодаром»: Игра валидольная, концовку мы упустили

«Зенит» обыграл «быков» со счетом 3:1.
25 апреля 2022 22:31

Полузащитники петербургского клуба «Зенита» Далер Кузяев дал комментарий после победы своей команды над «Краснодаром» в 26-м туре чемпионата России.

«Игра валидольная. Концовку мы упустили, а до этого владели преимуществом. Но, я думаю, мы не должны так заканчивать игру», - приводит слова Кузяева Sport24.

В составе победителей отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (88-я). «Краснодар» ответил забитым голом в исполнении Ираклия Манелова (73-я).

Таким образом, команда Сергея Семака с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Александра Сторожука располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Зенит» примет дома московский «Локомотив», а «Краснодар» сыграет на своем поле с «Ростовом». Обе встречи состоятся 30 апреля.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
«Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло» благодаря голу Мойзе Кина
Встреча прошла на стадионе «Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия.
25.04.2022 23:39
Футбол
Куртуа поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов
Первая встреча между командами состоится 26 апреля в Англии.
25.04.2022 23:21
Футбол
Тренер «Краснодара»: Легионеры клуба не связывались и не изъявляли желания сотрудничать
Накануне «Быки» уступили дома «Зениту» (1:3).
25.04.2022 23:10
Футбол
Кузяев - о победе над «Краснодаром»: Игра валидольная, концовку мы упустили
«Зенит» обыграл «быков» со счетом 3:1.
25.04.2022 22:31
Футбол
Хачатурянц заявил, что ЭСК РФС не выполняет свои функции и нуждается в реформе
Функционер отметил, что представит программу изменений президенту РФС Александру Дюкову.
25.04.2022 22:16
Футбол
Александр Мостовой: Почему «Зенит» выигрывает? Могут позволить себе купить Малкома за 40 млн евро
Накануне петербургский клуб обыграл «Краснодар» (3:1).
25.04.2022 22:06
Футбол
Роман Широков: «Зенит» самоуспокоился, когда они вели после первого тайма 2:0
Петербургский клуб победил «Краснодар» со счетом 3:1.
25.04.2022 21:48
Футбол
Семак отметил неидеальную игру «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Петербургский клуб победил со счетом 3:1.
25.04.2022 21:33
Футбол
«Зенит» победил «Краснодар» и укрепил лидерство в РПЛ
Встреча состоялась в Краснодаре.
25.04.2022 20:53
Футбол
Лаксальт не планирует уходить из «Динамо»
Уругваец перешел в московскую команду летом.
25.04.2022 20:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит» может стать чемпионом уже 30 апреля! Победа над «Краснодаром» вплотную приблизила питерцев к золоту
В заключительном матче 26-го тура РПЛ «быки» дома не устояли перед лидером, проиграв 1:3.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.04.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Эх, если бы в фигурном катании отменили санкции… Кто бы тогда выиграл матч Россия — Мир?
Сейчас проведение подобного состязания, к сожалению, невозможно - а жаль. Поединок двух звездных команд мог бы получиться суперзрелищным – и вдобавок предельно непредсказуемым.
Месси и Азмуна — с почином, «Баварию» и Роналду — с «круглыми» рекордами. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
«Не понимаю, почему нас до сих пор нет в программе Олимпиады». Чемпион мира Никоноров — о пляжном футболе
На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Участие в мероприятии принял чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, который ответил на вопросы «Плеймейкера».
«Готов написать гимн «Торпедо». Лучший аккордеонист страны Марк Майер — о фигурном катании и футболе
На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Почетным гостем мероприятия стал лучший аккордеонист России Марк Майер, который ответил на вопросы «Плеймейкера».
«Из международной изоляции можно извлечь выгоду». Николай Круглов — о перспективах нашего биатлона
На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Одним из гостей мероприятия стал четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов, который ответил на вопросы «Плеймейкера».
«Забудьте слово «нет». И приходите на мое шоу в «Юбилейном». Светлана Хоркина — о российском спорте в условиях изоляции
На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Участие в мероприятии приняла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, действительный государственный советник РФ Светлана Хоркина, которая ответила на вопросы «Плеймейкера».
«Сегодня каждый может сыграть со мной один на один». Виктор Кейру — о жизни после большого баскетбола
На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Одним из гостей мероприятия стал известный баскетболист Виктор Кейру, который ответил на вопросы «Плеймейкера».
«Марафон в Крыму, ESG-технологии с бизнес-сообществом». Глава «Трудовых резервов» — о целях легендарного общества
На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Одним из гостей мероприятия стал президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев, который ответил на вопросы «Плеймейкера».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика