Тренер «Краснодара»: Легионеры клуба не связывались и не изъявляли желания сотрудничать

Тренер «Краснодара» Александр Сторожук после поражения от петербургского «Зенита» (1:3) в матче 26-го тура чемпионата России рассказал о легионерах краснодарского клуба.

«Я не слежу за игроками, покинувшими клуб. Они на данный момент никак не связывались и не изъявляли желание сотрудничать», - приводит слова Сторожука «Чемпионат».

В составе победителей отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (88-я). «Краснодар» ответил забитым голом в исполнении Ираклия Манелова (73-я).

Таким образом, команда Сергея Семака с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Александра Сторожука располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Зенит» примет дома московский «Локомотив», а «Краснодар» сыграет на своем поле с «Ростовом». Обе встречи состоятся 30 апреля.