Куртуа поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это очень непростая команда, которая много двигается. «Манчестер Сити» любит владеть мячом, вести большую часть игры между линиями. Матчи будут очень тяжелыми, но я верю, что мы сможем пройти дальше», - приводит слова Куртуа Marca.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится завтра, 26 апреля, на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с румынцем Иштваном Ковачем.

Во второй полуфинальной паре ЛЧ сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал».