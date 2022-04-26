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Кьеллини планирует завершит карьеру в сборной Италии в матче с Аргентиной

Очная встреча национальных команд запланирована на 1 июня.
26 апреля 2022 08:15
автор: Владислав Корегин

Центральный защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджио Кьеллини ответил на вопрос о том, когда он планирует завершить карьеру в составе национальной команды.

По словам футболиста, он планирует сыграть против сборной Аргентины, который состоится 1 июня на «Уэмбли». Этот матч станет первым в рамках сотрудничества между УЕФА и КОНМЕБОЛ.

– Если со мной не будет каких-либо проблем, то я приму участие в матче с Аргентиной. Хотелось бы попрощаться со сборной именно в такой праздничной игре. Можно сказать, что победа на чемпионате Европы стала вершиной моей карьеры, – приводит слова Кьеллини DAZN.

Отметим, что в составе сборной Италии защитник отыграл 116 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи. Вместе с командой он стал победителем Евро-2020.

источник: DAZN
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