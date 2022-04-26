Петржела заявил, что «Зенит» уже не упустит чемпионство в РПЛ по итогам сезона-2021/22

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что петербургскому клубу ничто не помешает стать чемпионом России в текущем сезоне.

Отметим, что вчера, 25 апреля, подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар» (3:1) в матче 26-го тура РПЛ. В данный момент сине-бело-голубые набрали 55 очков и возглавляют турнирную таблицу, опережая идущее вторым «Динамо» на шесть очков.

– «Зенит» уже стопроцентный чемпион, у «Динамо» не будет шансов приблизиться к нему. Еще перед матчем с «Краснодаром» я сказал, что после него «Зенит» возьмет очередной титул. Клуб еще долгое время будет становиться чемпионом! – цитирует Петржелу портал «Метарейтинг».

Добавим, что 30 апреля «Зенит» сыграет дома против «Локомотива».