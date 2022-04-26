«Поначалу было страшно». Жигулев рассказал, как покидал Польшу

Российский полузащитник Илья Жигулев рассказал о том, как ему пришлось расторгнуть контракт с польским «Заглембе» и вернуться в Россию.

«Я просто перестал попадать в заявку на матчи. Сам ничего не спрашивал, клуб ничего не говорил. Конечно, понимал, с чем это связано, но ждал, когда клуб выскажет свою позицию.

Поначалу, конечно, было страшно, учитывая, что я находился с семьей в Польше. Но в итоге клуб сам заговорил со мной на эту тему», - приводит слова футболиста «РИА Новости ».

Напомним, 26-летний Жигулев является воспитанником «Краснодара».

В Польшу игрок перебрался перед началом текущего сезона.