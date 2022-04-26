Фомин считает, что «Динамо» ожидает тяжелый матч с «Аланией» в рамках полуфинала Кубка России

Опорный полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался по поводу полуфинального матча Кубка России с «Аланией».

Отметим, что очная встреча московского и владикавказского клубов состоится 11 или 12 мая.

– Мы с «Аланией» успели на сборах сыграть. Уже почувствовали немножко – веселый футбол. Я смотрел игру с «Зенитом», очень интересная была игра. Играли на равных. Хотя вроде разные лиги, и чемпион страны играет с «Аланией», но преимущества не было. Понятно, что будет тяжелый матч, – сказал Фомин на телеканале «Россия 24».

Добавим, что в четвертьфинале «Динамо» одержало победу над «Балтикой» (1:1, 5:4 пен.). Что касается «Алании», то подопечные Спартака Гогниева обыграли «Зенит» (2:2, 6:5 пен.).

В другом полуфинале сыграют между собой «Спартак» и красноярский «Енисей».