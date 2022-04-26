«Манчестер Юнайтед» готов потратить около 180 миллионов евро на летние трансферы

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав своей команды после прихода Эрика тен Хага на пост главного тренера летом 2022 года.

Согласно информации The Daily Mail, «красные дьяволы» готовы выделить около 180 миллионов евро на трансферы. Отмечается, что нидерландский наставник заинтересован в покупке таких игроков, как защитники Юрриен Тимбер («Аякс») и Пау Торрес («Вильярреал»), а также нападающий Дарвин Нуньес («Бенфика»).

Напомним, что 21 апреля «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение вступит в силу с 1 июля. Трудовое сотрудничество 52-летнего специалиста с командой АПЛ рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.