Жигулев рассказал о дискриминации русских в Польше

Российский полузащитник Илья Жигулев ответил на вопрос о дискриминации русских в Польше.

«Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских. В некоторых заведениях, например, на дверях ресторана писали, что русским вход запрещен, либо россияне должны публично сказать, что президент России - плохой человек, мягко говоря. Но Любин - маленький город, там все спокойно, плюс во многих местах, куда мы ходили, меня знали. Я лично с такими проблемами не сталкивался», - приводит слова футболиста «РИА Новости».

Ранее игрок поведал подробности истории с расторжением контракта с польским «Заглембе», за который он выступал с начала текущего сезона.

Напомним, 26-летний Жигулев является воспитанником «Краснодара».

В Польшу игрок перебрался перед началом текущего сезона.