Рангник сообщил о намерении остаться в «Манчестер Юнайтед» после прихода тен Хага

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил о своем желании остаться в английской команде по окончании сезона-2021/22.

Отметим, что с 1 июля этого года новым наставником «красных дьяволов» станет Эрик тен Хаг, подписавший с клубом трехлетний контракт.

– Я очень хорошо отношусь к этому клубу после того, как проработал в нем пять с половиной месяцев. Я все еще вижу, какие варианты и области команде необходимо развивать, – цитирует Рангника портал Goal.com.

Также немецкий специалист заявил, что не планирует навязывать свое присутствие тен Хагу.

Напомним, что Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года. Под его руководством команда одержала десять побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

В данный момент «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка в 34 турах.