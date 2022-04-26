Полузащитник «Динамо» Фомин отметил качественную игру обороны клуба в матче с ЦСКА

Опорный полузащитник «Динамо» Даниил Фомин подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России, в котором его клуб потерпел от ЦСКА (0:1).

Отметим, что подопечные Сандро Шварца уступили впервые за последние шесть игр РПЛ. В данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

– Уже разобрали матч, была теория. Мы старались прессинговать, играть с позиции силы. Считаю, что в обороне «Динамо» сыграло качественно, но некоторые индивидуальные моменты позволили ЦСКА забить гол. А так сыграли достойно, – сказал Фомин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Добавим, что в нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах «Динамо» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативных передачи.

30 апреля бело-голубые сыграют дома против «Урала».