Анчелотти не считает выход в полуфинал Лиги чемпионов успехом для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого полуфинального поединка Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Давление примерно одинаково для обеих команд. Мы не можем назвать успехом выход в полуфинал, успехом будет финал, но для этого надо пройти «Манчестер Сити», - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч между командами пройдет 26 апреля в Англии. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

В параллельном противостоянии встретятся «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал».