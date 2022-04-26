«Любой тренер должен уметь давать сдачи». Гаджиев - о чемпионстве Черчесова с «Ференцварошем»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поздравил наставника венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова с чемпионским титулом в национальном первенстве.

«Станислава Саламовича я поздравляю с большим успехом. Он не очень хорошо стартовал, видимо, не успел разобраться с командой. Возможно, было некое недопонимание, но потом все встало на свои места. Он сделал большое дело. Молодец, желаю ему удачи и успехов. Это можно назвать ответом всем его недоброжелателям. Любой тренер должен иметь спортивную злость, уметь давать сдачи», - приводят слова Гаджиева «Известия».

Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года. До этого тренер находился без работы с июля после ухода с поста наставника сборной России после провала национальной команды на Евро-2020.