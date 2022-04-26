Погба получил предложения от «ПСЖ» и «Реала»

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к тому, чтобы сменить клубную прописку летом 2022 года.

Как сообщает The Mirror, 29-летний француз получил предложения по контракту от «ПСЖ» и «Реала». В данный момент хавбек раздумывает над тем, в какой именно команде ему продолжить свою карьеру.

Напомним, что Погба выступает за «МЮ» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах «красных дьяволов» во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт истекает 30 июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 55 миллионов евро.