Агент защитника «Спартака» Рассказова заявил, что футболистом интересовались в Европе

Агент защитника московского «Спартака» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис объяснил, почему игрок остался в столичном клубе, несмотря на предложения из Европы.

«К нему был интерес из Европы в виде конкретных предложений. Обострение политической обстановки поставило на этом крест. После зимних сборов Рассказов травмировался, восстанавливался, чувствует небольшой дискомфорт. Что будет завтра, посмотрим», - приводит слова функционера телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Рассказов провел 20 матчей в составе «Спартака», в которых не забил ни одного мяча.

После 26 туров столичный клуб с 31 очком занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. При этом москвичи продолжают выступление в Кубке России, где в полуфинале сыграют против красноярского «Енисея».