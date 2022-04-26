«В таких матчах многое зависит от нервов и головы». Вальверде - о полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«В таких матчах многое зависит от нервов и твоей головы. В «Реале» мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях. У нас есть характер, а молодежь привносит свой весомый вклад, в том числе благодаря опытным игрокам. Когда ты надеваешь форму «Реала», обязан выигрывать все. «Манчестер Сити» - прекрасный клуб», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч между командами пройдет 26 апреля в Англии. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

В параллельном противостоянии встретятся «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал».