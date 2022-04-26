«Энфилд» не будет принимать матчи чемпионата Европы 2028 года

Стадион «Энфилд», на которой проводит свои домашние матчи «Ливерпуль», не будет включен в список арен Евро-2028.

Как утверждает The Sun, причина данного решения заключается в том, что размеры поля «Энфилда» не соответствуют требованиям УЕФА.

Согласно правилам, для того, чтобы претендовать на матчи национальных команд, поля должны иметь фиксированные размеры 105 на 68 метров. В свою очередь у «мерсисайдцев» только 101 метр.

Также отмечается, что в Ливерпуле все еще могут состояться матчи Евро, если будет достроен 53-тысячный стадион «Эвертона», который расположен в портовом районе Брэмли-Мур Док.

Напомним, что Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия подали совместную заявку на проведение первенства Европы 2028 года.