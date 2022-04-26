Полузащитник «Вильярреала» Капу назвал Эмери гением

Опорный полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу поделился мнением по поводу главного тренера клуба Унаи Эмери.

Отметим, что завтра, 27 апреля, испанская команда проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Игра пройдет в Англии на стадионе «Энфилд». Главным арбитром встречи был назначен поляк Шимон Марциняк.

– Я считаю Эмери гением. У него всегда имеются новые тактические идеи. При этом он раскрывает таланты своих игроков. Это невероятно, в 33 года я научился играть в футбол. В данной ситуации личность тренера очень важна. Я обязан Эмери тем, что он помог мне обрести нужную форму, – цитирует Капу пресс-служба УЕФА.

Добавим, что Эмери возглавил «Вильярреал» в июле 2020 года. При нем «желтая субмарина» стала победителем Лиги Европы в сезоне-2020/21.