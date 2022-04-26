Газизов подал апелляцию в Верховный суд на решение по делу об увольнении из «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов обратился в Верховный суд РФ с апелляцией о пересмотре решений нижестоящих судов по его делу об увольнении из московского «Спартака».

По информации пресс-службы суда, апелляция Газизова поступила 21 апреля. Согласно действующему законодательству орган обязан рассмотреть ее в течение двух месяцев.

Добавим, что в октябре прошлого года Верховный суд Башкирии удовлетворил все ходатайства клуба. В начале января Газизов подал обращение в кассационный суд, который встал на сторону красно-белых.

Функционер работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.