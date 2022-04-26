Мрзляк покинет «Уфу» в случае вылета клуба из РПЛ по итогам сезона-2021/22

Агент Марсель Качинари, представляющий интересы опорного полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, рассказал о том, при каких раскладах его подопечный продолжит свою карьеру в российской команде.

Отметим, что 29-летний хорват выступает за уфимцев с ноября 2020 года. Всего в составе клуба он отыграл 39 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

– Что касается будущего, если «Уфа» останется в премьер-лиге, Филип не уйдет из клуба. Но все надо будет обсуждать. Если же «Уфа» вылетит, Филипу будет очень сложно остаться в клубе. В таком случае с вероятностью 99 процентов Мрзляк уйдет, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Добавим, что в данный момент «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 26 турах. Отставание от зоны переходных матчей составляет два очка.

1 мая подопечные Алексея Стукалова сыграют в гостях против «Химок».