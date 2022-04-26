Генич не верит в то, что «Спартак» будет бороться за выживание в РПЛ

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением по поводу того, что «Спартак» может завершить текущий сезон чемпионата России в зоне стыковых матчей.

Отметим, что в данный момент столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. От зоны стыков красно-белых отделяют три очка.

– «Спартак» находится всего в трех очках от зоны стыковых матчах, но я пока не могу представить себе, что команда Ваноли будет бороться за выживание. Я от себя эти мысли гоню. Календарь у «Спартака» нормальный, но в каждом из оставшихся матчей придется биться за победу, – цитирует Генича «Матч ТВ».

Добавим, что 1 мая московский клуб сыграет дома против «Крыльев Советов». Помимо встречи с самарцами, красно-белым останется провести матчи с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».