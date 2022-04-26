Доннарумма считает Месси лучшим игроком мира

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма высоко оценил игру своего партнера по команде Лионеля Месси.

Отметим, что 23 апреля парижский клуб досрочно стал чемпионом Франции, сыграв вничью с «Лансом» (1:1) в матче 34-го тура. В той встрече аргентинский футболист отличился забитым мячом.

– Месси по-прежнему лучший игрок мира. Он отличный парень. В матче против «Ланса» Лионель показал, насколько важен для команды. В «ПСЖ» собраны отличные футболисты – у нас все чемпионы. Поэтому мы постараемся завершить текущий сезон как можно лучше, – цитирует Доннарумму Sky Sport Italia.

Добавим, что Месси пополнил состав «ПСЖ» в августе прошлого года, подписав с командой двухлетний контракт. С тех пор 34-летний форвард отыграл за парижан 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.