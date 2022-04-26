Бывший директор «Спартака» Фетисов заявил, что между Газизовым и Тедеско был конфликт

Экс-директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал о том, что бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов выступал против того, что Доменико Тедеско занимал пост главного тренера красно-белых.

Отметим, что немецкий специалист возглавлял команду в период с 2019 по 2021 годы. При нем коллектив занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2020/21.

– Газизов не хотел видеть Тедеско в «Спартаке»? Это правда. Газизов мне просто сказал: «Ты же понимаешь, что для эффективного развития футбольного клуба генеральный менеджер или директор, неважно, и тренер должны идти в связке. У нас вот не получается», – цитирует Фетисова РБК.

Также Фетисов заявил, что суть конфликта Газизова и Тедеско состояла в «прямом столкновении разных культур».

Добавим, что в данный момент немец тренирует «Лейпциг». В нынешнем сезоне «быки» вышли в полуфинал Лиги Европы. Что касается Бундеслиги, то клуб занимает четвертое место в таблице, набрав 54 очка в 31 туре.