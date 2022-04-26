Федун опроверг слухи о том, что он покинет «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу появившейся информации о том, что в ближайшее время он может покинуть клуб в связи с финансовыми проблемами.

Ранее бывший голкипер красно-белых Анзор Кавазашвили сообщил о возможном уходе 66-летнего предпринимателя с поста председателя совета директоров команды.

– Я много раз говорил, что «Спартак» это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное – сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря – не дождетесь, – приводит слова Федуна «Чемпионат».

Добавим, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны. Также команда пять раз завоевывала серебряные медали национального первенства.